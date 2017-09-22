Во Владивостоке состоялся конкурс «Экологическая мода» среди школьников

В рамках празднования Дня тигра

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 21 сентября, в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке в центре детского-юношеского творчества им. Боневура прошел конкурс «Экологическая мода» среди школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В рамках Дня тигра конкурс эко-моды проходит уже третий год. Так как это экологический праздник, то его участники призывают бережно относится к природе и используют для изготовления коллекций вторсырье. Сегодня на конкурсе представлено 27 коллекций», – рассказала главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Мария Хасанова.

Школьники представили на суд жюри модные платья и шляпы из повседневных бытовых вещей: газет и журналов, старых джинсов и ткани, пробок, упаковки от напитков и конфет, старых пластинок, мусорных пакетов, питьевых трубочек, этикеток от одежды и многого другого. Конкурс проходил в трех возрастных номинациях: среди детей в возрасте от 6 до 8 лет, от 9 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

Победители во всех номинациях будут объявлены 23 сентября на детском празднике «День рождения тигрят».

Как отмечают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, горожане также могут пройти в карнавальном шествии 24 сентября в костюмах, стилизованных под эко-моду.