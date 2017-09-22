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Общество

Во Владивостоке устанавливают новое дорожное ограждение

«Безопасные и качественные дороги»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в приморской столице продолжаются работы по монтажу леерного ограждения на тротуарах и вблизи пешеходных переходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, сейчас специалисты подрядной организации по заказу администрации города Владивостока производят монтаж дорожного ограждения на улицах Калинина, 19 - 27 и Нейбута, 87. Работы на Калинина в самом разгаре. Дорожные рабочие монтируют здесь трубы основания и поперечные перекладины ограждения. А вот на улице Нейбута работы уже подходят к концу, ограждение полностью смонтировано и начались работы по его окрашиванию.

«На основании анализа аварийности был составлен список участков, где в первую очередь необходимо установить дорожное ограждение. В этом году в программу включены 72 объекта, –говорит Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока. Леерное ограждение появятся по различным адресам во всех районах города. Это позволит нам не только снизить аварийность, но и обеспечит безопасность передвижения пешеходов».

В этом году во Владивостоке по программе «Безопасные и качественные дороги» леера появятся на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского, Нейбута, Некрасовской, Партизанском проспекте, Пушкинской, Светланской, Спиридонова, Спортивной, Фадеева, Черняховского, Шепеткова, Добровольского, Калинина, Пихтовой, Котельникова, Луговой, Народном проспекте и многих других.

Напомним, что уже завершены работы по установке дорожного ограждения на улицах Борисенко, 50 лет ВЛКСМ, Сахалинской, Добровольского, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева.

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