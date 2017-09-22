В Приморье пришла настоящая осень 15:02, 22 сентября В Приморье пришла настоящая осень
Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод? 14:25, 22 сентября Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод? (Эксклюзив)
В Приморье при неизвестных обстоятельствах пропал мужчина 14:14, 22 сентября В Приморье при неизвестных обстоятельствах пропал мужчина
Новостная лента
Сентябрь, 22 пятница
15:26
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
15:26
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
15:14
Константин Межонов провел встречи с депутатами думы Владивостока пятого созыва
15:02
В Приморье пришла настоящая осень
14:50
Проект прогноза социально-экономического развития Владивостока размещен для общественного обсуждения
14:39
Выставка «Строительство» прошла во Владивостоке Видео
14:25
Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод? Эксклюзив
14:14
В Приморье при неизвестных обстоятельствах пропал мужчина
14:02
В администрации Владивостока принято 80 заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра
13:51
Приморский лжечиновник «наваривался» на своих друзьях и родственниках
13:39
Жительница Владивостока в одном из супермаркетов приобрела печенье с сюрпризом
13:26
В Приморье задержаны 9 человек с наркотиками
13:13
Спасатели продолжают поиски пропавшего в Приморье рыбака
13:00
Соревнования памяти Корниенко прошли во Владивостоке Видео
12:49
В Приморье до конца осени восстановят девять мостов
12:37
Приморец захоронил у себя на участке тонну коровьих шкур
12:25
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
12:13
Билет в Приморский океанариум вновь можно купить через интернет
12:02
Приморца посадили за шприц с «дозой» героина
11:57
Приморье: Общий рост производства на фоне падения утилизации отходов
11:46
Сбербанк создал для корпоративных клиентов бесплатную CRM-систему
11:40
Приморца будут судить за организацию подпольного казино
11:29
Жительница Приморья случайно зарезала мужа
11:23
​Участников программы "Бизнес класс" на Дальнем Востоке познакомили с маркетингом
11:18
В Приморских колониях «плюнули» на ДНК-регистрацию насильников и убийц
11:07
В Приморье в столкновении двух грузовиков погиб мужчина; проводится проверка Фото
10:56
Во Владивостоке проходит проверка соощения об издевательствах отца над сыном
10:46
Приморье: Розничная торговля показала рост
10:34
В Приморье на вокзале задержан очередной пьяный наркоман
10:22
Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают говорить о достижениях Администрации Владивостока Фото
10:21
В Приморье 2-летнего малыша насмерть раздавило кухонной плитой
10:17
Игорь Пушкарёв рассчитывает на помощь Юрия Трутнева в решении проблемы вокруг ВБЩЗ
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В Приморье пришла настоящая осень

Владивостокцам не стоит ждать тепла
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Главный синоптик Приморья рассказал, какая погода ждет жителей края на предстоящей неделе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

По словам Бориса Кубая, приморцам уже в эти выходные следует подготовиться к приходу настоящей осени, так как на предстоящей неделе возможно похолодание.

- Начиная со среды в крае будет происходить замена воздушной массы с теплой приморской на сибирскую. При этом в нижней тропосфере температура воздуха понизится с +9…+12 °С до 0…+3 °С. Соответственно понизится минимальная и максимальная температура у поверхности земли, - сказал Борис Кубай.

Ночью во многих пониженных местах, удаленных от моря, при маловетрии будут наблюдаться заморозки, а дневные максимумы будут далеки от 20-градусной отметки. Это означает, что рекомендация о необходимости подготовки осенней одежды не теряет своей актуальности. 

Похожие новости
В администрации Владивостока принято 80 заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра
14:02, 22 сентября 2017 В администрации Владивостока принято 80 заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра

Программа шествия в День тигра на 24 сентября

Жительница Владивостока в одном из супермаркетов приобрела печенье с сюрпризом
13:39, 22 сентября 2017 Жительница Владивостока в одном из супермаркетов приобрела печенье с сюрпризом

Приморцы все чаще покупают некачественный товар

В Приморье задержаны 9 человек с наркотиками
13:26, 22 сентября 2017 В Приморье задержаны 9 человек с наркотиками

В крае проходила операция «Мак»

В Приморье до конца осени восстановят девять мостов
12:49, 22 сентября 2017 В Приморье до конца осени восстановят девять мостов

Прошлогодний тайфун нанес существенный удар по дорожной инфраструктуре края

Билет в Приморский океанариум вновь можно купить через интернет
12:13, 22 сентября 2017 Билет в Приморский океанариум вновь можно купить через интернет

А также в кассах увеличен интервал предварительных продаж

В Приморье на вокзале задержан очередной пьяный наркоман
10:34, 22 сентября 2017 В Приморье на вокзале задержан очередной пьяный наркоман

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование

Прощание с погибшим в автокатастрофе студентом ДВФУ состоится сегодня в Уссурийске
09:21, 22 сентября 2017 Прощание с погибшим в автокатастрофе студентом ДВФУ состоится сегодня в Уссурийске

Коллектив студентов, преподавателей и сотрудников ДВФУ скорбит вместе с родными и близкими