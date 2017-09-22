В Приморье пришла настоящая осень

Владивостокцам не стоит ждать тепла

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Главный синоптик Приморья рассказал, какая погода ждет жителей края на предстоящей неделе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

По словам Бориса Кубая, приморцам уже в эти выходные следует подготовиться к приходу настоящей осени, так как на предстоящей неделе возможно похолодание.

- Начиная со среды в крае будет происходить замена воздушной массы с теплой приморской на сибирскую. При этом в нижней тропосфере температура воздуха понизится с +9…+12 °С до 0…+3 °С. Соответственно понизится минимальная и максимальная температура у поверхности земли, - сказал Борис Кубай.

Ночью во многих пониженных местах, удаленных от моря, при маловетрии будут наблюдаться заморозки, а дневные максимумы будут далеки от 20-градусной отметки. Это означает, что рекомендация о необходимости подготовки осенней одежды не теряет своей актуальности.