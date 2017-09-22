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Политика и экономика

Константин Межонов провел встречи с депутатами думы Владивостока пятого созыва

Народные избранники и представители администрации обсудили вопросы развития в городе культуры, молодежной политики, образования, социальной политики и другие
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Накануне первого заседания Думы города Владивостока пятого созыва исполняющий обязанности главы города Константин Межонов провел ряд встреч с избранными депутатами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Встречи прошли в городской администрации. Их участниками также стали заместители главы администрации Сергей Черкасов, Леонид Вильчинский, Екатерина Химич, Наталья Зубова, Игорь Ткаченко и Наталья Мальцева.

«От себя лично и от своих коллег поздравляю вас с избранием, – обратился к народным избранникам Константин Межонов.Впереди у нас много работы, и мы готовы к конструктивному сотрудничеству с вами и плодотворной совместной работе на благо Владивостока. Уверен, мы сообща верно расставим приоритеты совместной деятельности».

Во время встреч заместители главы администрации подробно рассказали о направлениях, которые курируют, назвали самые актуальные вопросы городского хозяйства, которые находятся в работе. Например, Наталья Зубова, курирующая управление экономики, рассказала, что на сегодня самое важное для экономистов администрации – подготовить сбалансированный бюджет города на 2018 год, а в течение всего года контролировать его исполнение и вести активную работу по плановому наполнению бюджета, что позволяет исполнять все социально значимые программы жизнедеятельности и развития города.

Сергей Черкасов, отвечающий за работу топливно-энергетического комплекса, главной проблемой назвал изношенные в высокой степени теплосети города, которые постоянно требуют ремонта. Он также рассказал о большой работе, проводимой в сфере жилищно-коммунального хозяйства, экологической безопасности и других.

Леонид Вильчинский рассказал о большой работе администрации по благоустройству города, его озеленению, строительству дорог-дублеров и расширению улично-дорожной сети, развитию всей дорожной инфраструктуры на перспективу, а также участии в федеральных программах по ремонту дорог. Леонид Вильчинский также отметил недостаток средств на благоустройство.

Также народные избранники и представители администрации обсудили вопросы развития в городе культуры, молодежной политики, образования, социальной политики и другие.

Координатором совместной работы мэрии и депутатов думы назначена Екатерина Химич.

«Уверена, что большинство городских проблем решаемо, но только в том случае, когда есть конструктивный диалог, – сказала она. – Администрация Владивостока к такому диалогу готова».

Народные избранники в свою очередь говорили о наказах, с которыми к ним обращаются горожане, и выразили уверенность, что им удастся их выполнить.

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