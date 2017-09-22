В Приморье детей кормили просрочкой

Нарушение закона выявлено в двух образовательных учреждениях Лесозаводска

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Прокуратурой и Роспотребнадзором в городе Лесозаводск Приморского края проведена проверка качества питания детей в образовательных учреждениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Выявлены нарушения в деятельности двух таких учреждени: на их складах были обнаружены продукты для питания детей, на которые отсутствовали документы, подтверждающие их сроки годности.

В отношении должностных лиц и предпринимателя, организующего питание детей, возбуждены административные дела по статье 6.7 КоАП РФ. А руководителям учреждений внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения закона. По итогам их рассмотрения нарушения закона устранены, продукты, на которые отсутствовали документы, изъяты.