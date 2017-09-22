В администрации Владивостока принято 80 заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра

Программа шествия в День тигра на 24 сентября

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока завершился прием заявок на карнавальное шествие в День тигра, которое состоится в воскресенье, 24 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В управление по делам молодежи поступило 80 заявок.

Свое участие в карнавальном шествии подтвердили общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, представители общественных объединений, спортивные федерации, различные предприятия и организации.

«80 заявок – это порядка 6000 человек, которые примут участие в организованном шествии и в конкурсе праздничных колонн на День тигра. Так как пройтись в шествии может любой желающий, мы ожидаем гораздо больше участников, но они будут идти вне конкурса», – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Напомним, во главе колонны будет двигаться специализированная техника, передаваемая Центром «Амурский тигр» службам охотничьего надзора и охотхозяйствам Приморского края - в этом году будет вручено 10 автомобилей и 5 квадроциклов. Следом пройдут представители природоохранных фондов, а затем начнется карнавальное шествие, по итогам которого будет выбрана самая яркая и интересная колонна.

Традиционно победители шествия выбирались только из числа общеобразовательных учреждений города Владивостока. В этом году жюри дополнительно определит также победителей среди колонн предприятий и организаций – их также ждут призы от партнёров мероприятия.

Критерии оценки участников шествия:

соответствие экологической (тигриной) тематике;

яркость оформления;

количество участников в колонне;

наличие визуальных материалов (плакаты, шары, флажки, транспаранты и т. д.);

оригинальность выступления при прохождении колонны.

Программа шествия в День тигра на 24 сентября:

– с 10:00 – регистрация колонн-участниц возле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43);

– с 11:00 – построение колонн;

– с 12:00 – начало шествие от Дворца детского творчества по Океанскому проспекту до площади Борцов Революции.

Отметим, впервые в истории праздника будет организована прямая трансляция шествия в формате 360 градусов. Благодаря ей зрители смогут рассмотреть каждую точку яркого карнавала, наблюдать за эмоциями его участников и выбирать угол обзора. Трансляция будет доступна на канале центра «Амурский тигр» в YouTube, а также на официальном сайте Центра.