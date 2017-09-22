Приморский лжечиновник «наваривался» на своих друзьях и родственниках

Он не постеснялся обмануть даже ветерана Великой Отечественной войны

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Приговором Шкотовского районного суда Приморского края ранее судимый уроженец Владивостока 1986 года рождения осужден за совершение трех преступлений по статье "Мошенничество", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как установлено в суде, преступления совершены в период 2014-2015 г.г. Фигурант вводил в заблуждение родных и близких ему людей относительно своего место работы. Так, чтобы войти в доверие к потерпевшим, он представлялся сотрудником администрации края, вводил их в заблуждение относительно своих возможностей оказать содействие в улучшении жилищных условий, в том числе приобрести квартиру в рамках федеральной программы «Молодая семья», одной из своих жертв он пообещал помочь произвести гидрографическую экспертизу.

В каждом случае потерпевшие, обманутые лжечиновником, передавали ему денежные средства, необходимые для решения их вопросов. В свою очередь, фигурант представлял им заведомо подложные документы, якобы оформленные от имени должностных лиц администрации края.

К примеру, одним из пострадавших стал ветеран Великой Отечественной войны, внук которого был знаком с фигурантом. Будучи введенными в заблуждение относительно занимаемой осужденным должности, они согласились на его предложение помочь в рассмотрении вопроса об улучшении жилищных условий дедушки якобы по специальной государственной программе.

В дальнейшем злоумышленник предоставил им подложное соглашение, по которому администрация края якобы принимает на себя обязательства об оказании юридических услуг ветерану ВОВ по обеспечению его жилым помещением. Поверив фигуранту, они передали ему в общей сложности 1,2 миллиона рублей для завершения процедуры получения жилья.

Всего, действуя по описанной выше схеме, лжечиновнику удалось обмануть трех потерпевших (один из которых являлся родственником его жены). Общая сумма похищенных денежных средств составила 1,45 миллиона рублей.

Следует отметить, что у близких и знакомых подсудимого не возникало сомнений в том, что он действительно работает в администрации. Так, каждое утро он уходил на работу, его часто видели заходящим и выходящим из местной администрации (куда он якобы был прикомандирован). Во время приезда в Большой Камень делегаций высокопоставленных лиц фигурант тщательно готовился, разговаривал по рации и др.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 6,5 годам в колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный обжаловал его в краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.