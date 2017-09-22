Кубок России по футболу заглянул во Владивосток. На стадионе "Динамо" прошла игра 1/16 (одной шестнадцатой) турнира, в которой встретились приморский "Луч-Энергия" и "Анжи" из Махачкалы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Луч-Энергия» в 1/16 Кубка России обыграл «Анжи» из Махачкалы
Новости спортаВладивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.
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