Французский художник учит рисовать комиксы во Владивостоке

Авторов комиксов в Приморье становится все больше

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Люк Лефевр - художник и создатель комиксов, больше известный под псевдонимом Птилюк - в очередной раз прибыл во Владивосток. Цель визита – научить наших студентов основам создания комиксов. С собой он привез примеры собственных работ, изданных во Франции, и раскрыл секреты мастерства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.