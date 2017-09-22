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Французский художник учит рисовать комиксы во Владивостоке

Авторов комиксов в Приморье становится все больше
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Люк Лефевр - художник и создатель комиксов, больше известный под псевдонимом Птилюк - в очередной раз прибыл во Владивосток. Цель визита – научить наших студентов основам создания комиксов. С собой он привез примеры собственных работ, изданных во Франции, и раскрыл секреты мастерства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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