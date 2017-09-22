Во Владивостоке стартовала 25-я юбилейная международная выставка «Строительство». Более 100 компаний из Китая, 12-ти регионов России, включая Приморье, принимают участие в этом году. Экспоненты предлагают посетителям широкий спектр услуг: от готовых домокомплектов до изысканного благоустройства территории. Главное – выставка отражает тенденции последних лет – энергосбережение и зелёные технологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Выставка «Строительство» прошла во Владивостоке
Более 100 компаний представили свою продукциюВладивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.
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