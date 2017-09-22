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Спасатели продолжают поиски пропавшего в Приморье рыбака

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией результата не дали
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

19 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске жителя Кавалеровского района 1951 года рождения, который 17 сентября в 18:00 отправился на рыбалку в районе мыса Бриннера Дальнегорского муниципального района и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 09:30 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная Пристань».

19 сентября обследовано 8 км береговой черты от мыса Бриннера до скалы «Белая церковь» и 60 километров водной поверхности на катере от мыса Бриннера до бухты Зеркальная.

20 сентября поисковая группа обследовала 25 км. береговой черты от мыса Бриннера до мыса Непроходимый.

21 сентября поиск продолжалсясилами филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная Пристань». Обследовано 40 км. водной акватории и 15 км береговой черты от мыса Бриннера до мыса Нерпичей. Поиск результата не дал и будет продолжен 22 сентября.

Нарастающим итогом обследовано 48 км береговой черты и 100 км водной поверхности.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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