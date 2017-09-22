Спасатели продолжают поиски пропавшего в Приморье рыбака

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией результата не дали

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

19 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске жителя Кавалеровского района 1951 года рождения, который 17 сентября в 18:00 отправился на рыбалку в районе мыса Бриннера Дальнегорского муниципального района и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 09:30 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная Пристань».

19 сентября обследовано 8 км береговой черты от мыса Бриннера до скалы «Белая церковь» и 60 километров водной поверхности на катере от мыса Бриннера до бухты Зеркальная.

20 сентября поисковая группа обследовала 25 км. береговой черты от мыса Бриннера до мыса Непроходимый.

21 сентября поиск продолжалсясилами филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная Пристань». Обследовано 40 км. водной акватории и 15 км береговой черты от мыса Бриннера до мыса Нерпичей. Поиск результата не дал и будет продолжен 22 сентября.

Нарастающим итогом обследовано 48 км береговой черты и 100 км водной поверхности.

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