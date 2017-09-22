Соревнования памяти Корниенко прошли во Владивостоке

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Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошли соревнования по легкой атлетике посвященные памяти Тимофея Корниенко. На стадионе Динамо собрались более 150 спортсменов. Еще - юные сумоисты из Приморья отметились на первенстве России. С крупных соревнований наши борцы привезли 4 награды. И школьники Владивостока вновь сойдутся на баскетбольной площадке. В городе стартовала заявочная компания чемпионата КЭС-Баскет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.