Во Владивостоке прошли соревнования по легкой атлетике посвященные памяти Тимофея Корниенко. На стадионе Динамо собрались более 150 спортсменов. Еще - юные сумоисты из Приморья отметились на первенстве России. С крупных соревнований наши борцы привезли 4 награды. И школьники Владивостока вновь сойдутся на баскетбольной площадке. В городе стартовала заявочная компания чемпионата КЭС-Баскет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Соревнования памяти Корниенко прошли во Владивостоке
Новости спортаВладивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.
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