В Приморье до конца осени восстановят девять мостов

Прошлогодний тайфун нанес существенный удар по дорожной инфраструктуре края

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются работы по восстановлению участков дорог, поврежденных в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок». 9 из 24 мостов, смытых большой водой, восстановят до конца ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморья.

Прошлогодний тайфун нанес существенный удар по дорожной инфраструктуре Приморья – в результате наводнения тогда пострадало 550 километров автодорог, 32 моста, из которых восемь – восстановлению не подлежат. Так, общий ущерб автомобильным дорогам был оценен комиссией в 3,7 миллиарда рублей.

Основные работы по восстановлению автомобильных дорог завершены, за исключением таких участков, как с 295 километра Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, планируем завершить его до конца октября. А также с 51 километра трассы Лазо–Заповедное, это самый сложный участок, который был, по сути, смыт.

Полностью все поврежденные автодороги восстановят до конца текущего года, а мосты – в 2018 году. В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений. Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе – через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо, на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, мосты на дорогах Устиновка–Зеркальная, Кавалерово–Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе – через реки Соболевка и Максимовка.

В настоящее время ведутся работы по системам водоотведения, отсыпке обочин, по искусственным сооружениям – водопропускным трубам и мостам.

Отметим, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами.