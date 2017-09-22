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Общество

В Приморье задержаны 9 человек с наркотиками

В крае проходила операция «Мак»
Фото: Росгвардия Фото: Росгвардия
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В Приморском крае сотрудники Росгвардии пресекли 9 наркопреступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В рамках операции «Мак» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Приморья за два дня задержали 9 человек, у которых при себе находились наркотические вещества.

Так, в г. Владивостоке при патрулировании ул. адмирала Юмашева сотрудники группы задержания заметили женщину, которая при виде бойцов Росгвардии стала проявлять признаки беспокойства. В ходе досмотра у 29-летней жительницы Владивостока было обнаружено вещество, похожее на наркотическое. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. Экспертиза показала, что в свертке находился метилэфедрон массой 0,307 грамма.

В г. Находка на ул. Арсеньева экипаж заметил женщину, которая при виде патрульной машины попыталась скрыться. В ходе досмотра обнаружен сверток с наркотикосодержащим веществом. Позднее было установлено, что 35-летняя местная жительница находится в розыске - за данной гражданкой установлен сторожевой контроль за перемещением.

Буквально через пару часов в районе того же дома на ул. Арсеньева в Находке экипаж вневедомственной охраны заметил подозрительного прохожего. Мужчина шел быстрым шагом и оглядывался по сторонам, а при виде патрульной автомашины сменил траекторию движения и попытался скрыться во дворах жилых домов. В ходе досмотра 35-летнего местного жителя был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом, похожим на наркотическое. На место происшествия бойцы Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу.

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