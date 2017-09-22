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Фоторепортажи

Royal Burger: 9 лет гарантии качества

Самая популярная сеть ресторанов быстрого питания во Владивостоке раскрывает секреты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Сеть Royal Burger за 9 лет обзавелась тринадцатью ресторанами по регионам Дальнего Востока (Владивосток, Находка, Фокино, Хабаровск, Благовещенск). Первый ресторан появился в 2008 году на Батарейной, 3А. Практически за 10 лет персонал сети обслужил более 27 млн гостей, это, примерно, по 3 млн человек в год, сообщает РИА VladNews/

Руководство Royal Burger решило рассказать журналистам о качестве продукции, а также показать процесс приготовления некоторых блюд.

- У людей до сих пор в голове очень много мифов, связанных с фаст-фудом, но мы хотим донести мысль о том, что мы готовим из тех же продуктов, которые доступны в супермаркетах каждому и ничего нового мы не выдумываем, - рассказала Анастасия Сириченко, маркетолог Infiniti Group.

Как оказалось, сеть ресторанов работает с известными марками, такими как Владхлеб, Lantmannen Unibake, Маруся, Hochland, Heinz, Си-Айс, Ратимир, Cargill, Ehrmann, Coca-Cola, SVAY, Flame coffee. Несмотря на то, что это крупные холдинги, огромные животноводческие комплексы, руководство Royal Burger раз в месяц выезжают на склады, где проводят проверку температурного режима в камерах, условий хранения, товарное соседство, целостность упаковки. Стоит отметить, что несколько раз в месяц продукция проходит проверку и в лаборатории.

- Для нас особый предмет гордости – это то, что ресторан на Батарейной аккредитован по системе ХАССП. Эта система впервые была разработана для американских астронавтов, и NASA контролировало качество их продукции. Позже эти же принципы были введены для ресторанов, заводов, производств, чтобы обезопасить всю продукцию. В США и Европе это очень развито. Этот сертификат нужно подтверждать ежегодно и вот уже в октябре мы готовимся подтвердить его, - рассказала Анастасия Сиреченко.

Однако подтверждать качество перед посетителями не приходится, ведь новое Гранд меню уже успело полюбиться гостям. Гигантские сочные бургеры не могут оставить равнодушным ни одного посетителя.

Сейчас руководство ресторана даже задумалось о создании сезонной продукции, а также следовать трендам фаст-фудов.

За 9 лет сеть ресторанов Royal Burger может похвастаться многими победами. Так, например, в этом году на День ВМФ только на Батарейная, 3А было обслужено 1725 гостей, что стало рекордом за все время работы ресторана, что не может не радовать сотрудников.  

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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