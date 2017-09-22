В Приморье выросло производство мяса

Отрасль показала рост в 44%

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями Приморья за январь-август 2017 года составил 19 млрд. рублей, что на 9% больше соответствующего периода 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. На его увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

В текущем году в хозяйствах всех категорий возросло производство мяса на 44%, при снижении производства молока на 1 и яиц на 7%.

Увеличилось поголовье свиней на 9%, крупного рогатого скота и в том числе коров - на 2, при этом снизилось поголовье овец и коз на 6, птицы - на 3%.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (50%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (81% и 66% соответственно).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 20% - молока.

В сельскохозяйственных организациях производство мяса возросло в 10 городах и районах из 24, молока - в 13 из 23, на их долю приходится, соответственно, 92% и 83% объемов края.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 4244 кг молока (на 10% больше января-августа 2016 года), в расчете на одну курицу-несушку получено по 178 яиц (на 4% ниже января-августа прошлого года).

Сельскохозяйственными организациями реализовано 252 тыс. центнера скота и птицы в живом весе, 244 - молока, 1131 - зерновых культур, 511 - сои, 38 - картофеля, 112 тыс. центнеров овощей, 100 млн. штук яиц.

По сравнению с прошлым годом возросла реализация зерновых и зернобобовых культур, сои, скота и птицы, молока. Снизилась реализация овощей, картофеля и яиц.