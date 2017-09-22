Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября 18:01, 22 сентября Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло 17:48, 22 сентября В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке 17:43, 22 сентября Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 22 пятница
19:59
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
19:59
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
19:22
Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95
18:35
В Приморье выросло производство мяса
18:01
Афиша культурных и развлекательных событий Приморья с 23 по 29 сентября
17:48
В выходные в Приморье будет дождливо, но тепло
17:43
Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке Фото
17:35
Во Владивостоке состоялся конкурс «Экологическая мода» среди школьников Фото
17:30
Более тысячи молодых предпринимателей обсудят пути развития бизнеса на форуме «РОСТ» Фото
17:21
Ледокол «Капитан Хлебников» оповестит приморцев о ЧС
17:09
Пациентов детской реанимации лечат с помощью высоких технологий во Владивостоке Фото
17:07
Полиция установила личность автора видеоролика, ударившего сына, во Владивостоке
16:57
Более 1800 жилых домов было отремонтировано во Владивостоке благодаря Игорю Пушкареву Фото
16:43
​Отставка Миклушевского может положительно сказаться на результатах президентских выборов Эксклюзив
16:37
Во Владивостоке утвердили нового председателя городской Думы
16:32
«Луч-Энергия» в 1/16 Кубка России обыграл «Анжи» из Махачкалы Видео
16:12
В Приморье детей кормили просрочкой
16:01
Во Владивостоке устанавливают новое дорожное ограждение Фото
15:52
В Приморье 95% ввезенных автомобилей получили ПТС
15:40
Французский художник учит рисовать комиксы во Владивостоке Видео
15:26
Трое пассажиров напали на водителя во Владивостоке Фото
15:14
Константин Межонов провел встречи с депутатами думы Владивостока пятого созыва
15:02
В Приморье пришла настоящая осень
14:50
Проект прогноза социально-экономического развития Владивостока размещен для общественного обсуждения
14:39
Выставка «Строительство» прошла во Владивостоке Видео
14:25
Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод? Эксклюзив
14:14
В Приморье при неизвестных обстоятельствах пропал мужчина
14:02
В администрации Владивостока принято 80 заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра
13:51
Приморский лжечиновник «наваривался» на своих друзьях и родственниках
13:39
Жительница Владивостока в одном из супермаркетов приобрела печенье с сюрпризом
13:26
В Приморье задержаны 9 человек с наркотиками
13:13
Спасатели продолжают поиски пропавшего в Приморье рыбака
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

В Приморье выросло производство мяса

Отрасль показала рост в 44%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями Приморья за январь-август 2017 года составил 19 млрд. рублей, что на 9% больше соответствующего периода 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. На его увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

В текущем году в хозяйствах всех категорий возросло производство мяса на 44%, при снижении производства молока на 1 и яиц на 7%.

Увеличилось поголовье свиней на 9%, крупного рогатого скота и в том числе коров - на 2, при этом снизилось поголовье овец и коз на 6, птицы - на 3%.

Основными производителями молока остаются личные подсобные хозяйства населения (50%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (81% и 66% соответственно).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 20% - молока.

В сельскохозяйственных организациях производство мяса возросло в 10 городах и районах из 24, молока - в 13 из 23, на их долю приходится, соответственно, 92% и 83% объемов края.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 4244 кг молока (на 10% больше января-августа 2016 года), в расчете на одну курицу-несушку получено по 178 яиц (на 4% ниже января-августа прошлого года).

Сельскохозяйственными организациями реализовано 252 тыс. центнера скота и птицы в живом весе, 244 - молока, 1131 - зерновых культур, 511 - сои, 38 - картофеля, 112 тыс. центнеров овощей, 100 млн. штук яиц.

По сравнению с прошлым годом возросла реализация зерновых и зернобобовых культур, сои, скота и птицы, молока. Снизилась реализация овощей, картофеля и яиц.

Похожие новости
Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке
17:43, 22 сентября 2017 Первое заседание городской думы V созыва прошло во Владивостоке

Новоизбранным депутатам озвучили основные цели и задачи на ближайшее время

Более тысячи молодых предпринимателей обсудят пути развития бизнеса на форуме «РОСТ»
17:30, 22 сентября 2017 Более тысячи молодых предпринимателей обсудят пути развития бизнеса на форуме «РОСТ»

Форум «РОСТ» 2017 посвящен энергии предпринимателей и тому, как они с ее помощью меняют мир вокруг себя

​Отставка Миклушевского может положительно сказаться на результатах президентских выборов
16:43, 22 сентября 2017 ​Отставка Миклушевского может положительно сказаться на результатах президентских выборов

Политические Телеграм-каналы оценили перспективы возможности отставки губернатора Приморья

Во Владивостоке утвердили нового председателя городской Думы
16:37, 22 сентября 2017 Во Владивостоке утвердили нового председателя городской Думы

Депутаты думы Владивостока провели очередное заседание

Константин Межонов провел встречи с депутатами думы Владивостока пятого созыва
15:14, 22 сентября 2017 Константин Межонов провел встречи с депутатами думы Владивостока пятого созыва

Народные избранники и представители администрации обсудили вопросы развития в городе культуры, молодежной политики, образования, социальной политики и другие

Проект прогноза социально-экономического развития Владивостока размещен для общественного обсуждения
14:50, 22 сентября 2017 Проект прогноза социально-экономического развития Владивостока размещен для общественного обсуждения

Жители города Владивостока могут в письменной форме направить свои замечания и предложения

Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод?
14:25, 22 сентября 2017 Андрей Калачинский: ​Рискнёт ли администрация Приморья уничтожить Владивостокский бутощебеночный завод?

Известный приморский журналист - об оптимизме в новостях и реальном бизнесе региона