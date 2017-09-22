Приморца посадили за шприц с «дозой» героина

За 5 тысяч рублей - 4 года в колонии

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Черниговским районным судом Приморского края вынесен приговор местному жителю 1976 года рождения, который признан виновным в преступлении по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотика), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Установлено, что преступление было совершено в мае 2017 года в селе Абражеевка. Фигурант продал за 5 тысяч рублей раствор героина в шприце - общей массой 0,501 грамма (в перерасчете на высушенное вещество – 0,02 грамма).

Суд назначил гражданниу 4 года в исправительной колонии общего режима.