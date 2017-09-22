Здесь присутствовали 400 самых активных участников программы

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке и Хабаровске прошла вторая серия мастер-классов для действующих и начинающих предпринимателей Дальнего Востока — участников программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google. Ведущим выступил Илья Балахнин, один из постоянных экспертов проекта, генеральный директор консалтингового агентства «Paper Planes», а также преподаватель Московской школы управления СКОЛКОВО и РАНХиГС, сообщает РИА VladNews.

Мероприятия были посвящены эффективному управлению маркетингом и продажами. На мастер-классах присутствовали 400 самых активных участников программы «Бизнес класс» из Дальнего Востока.

«Самый ценный навык для предпринимателя — это умение слышать “голос” клиента. Обратная связь помогает выявить недостатки бизнес-стратегии и оперативно ее скорректировать, — говорит Илья Балахнин, постоянный эксперт и спикер программы «Бизнес класс». — В ходе тренинга предприниматели смогли освоить современные методики продвижения продукта, познакомиться с успешными кейсами в сфере интернет-маркетинга и узнать, как правильно настроить каналы взаимодействия с целевой аудиторией»

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для развития микро- и малого предпринимательства. На данный момент курс запущен в 20 регионах России, в том числе на Дальнем Востоке (Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Еврейская АО, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ). На сегодняшний день в проекте зарегистрировано почти 9 000 жителей Дальнего Востока. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Регистрация открыта на сайте www.business-class.pro.