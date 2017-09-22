Приморца будут судить за организацию подпольного казино

Мужчина сам исполнял обязанности администратора заведения

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края прокурор утвердил обвинительное заключение по делу 55-летнего местного жителя, обвиняемого в организации незаконной игровой деятельности (азартные игры - вне игорной зоны), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

По версии следствия, с марта по август текущего года фигурант организовал подпольное интернет-казино в специально арендованном помещениипо улице Советской. Мужчина сам исполнял обязанности администратора заведения на 7 игровых мест.

Уголовное дело передано в Уссурийский районный суд.