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Жительница Приморья случайно зарезала мужа

Поножовщина произошла во время алкогольного возлияния
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд оставил без изменения приговор жительнице города Большой Камень, случайно зарезавшей своего мужа: женщине оставили прежним наказание пос статье 111 УК РФ в виде лишени свободы на 7 лет и 10 месяцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края. 

Известно, что женщина 1967 года рождения в апреле 2016 года в квартире по улице Маслакова распивала с супругом спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила кухонным ножом своего сожителя. Удар острия пришелся в область внутренней поверхности левого плеча, что вызвало полное рассечение плечевой артерии. От сильной кровопотери мужчина умер.

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