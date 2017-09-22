В Приморских колониях «плюнули» на ДНК-регистрацию насильников и убийц

Ситуация потребовала вмешательства прокуратуры

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Приморская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях края в рамках представленных полномочий проверила исполнение требований ФЗ «О государственной геномной регистрации в РФ», предусматривающего обязательную государственную геномную регистрацию лиц, осужденных и отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений всех видов, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В соответствии с Постановлением правительства РФ, учреждения, исполняющие уголовные наказания, осуществляют получение биоматериала у осужденных и последующее направление его на исследование в целях получения геномной информации.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что из-за отсутствия геномных наборов в филиалах медицинских частей, администрации исправительных учреждений не обеспечили обязательную геномную регистрацию всех осужденных, в отношении которых такая регистрация должна была быть проведена.

Учитывая, что обеспечение такими наборами возложено на ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России, прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях края приняты соответствующие меры реагирования с целью устранения выявленных нарушений закона.

По результатам проверки в ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Во исполнение требований прокурора нарушения закона в указанной сфере устранены, филиалы медицинских частей обеспечены геномными наборами, необходимыми для завершения геномной регистрации, ответственные за нарушение законодательства должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.