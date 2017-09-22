В Приморье в столкновении двух грузовиков погиб мужчина; проводится проверка

Автокатастрофа произошла накануне в Кировском районе

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. По предварительным данным, грузовик марки ДАФ двигался в сторону Хабаровска. На 425-м километре трассы Владивосток-Хабаровск (в Кировском районе) водитель грузовика, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовиком марки МАН.

В результате ДТП водитель большегруза ДАФ скончался до прибытия медиков.

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

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