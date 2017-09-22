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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарёв рассчитывает на помощь Юрия Трутнева в решение проблемы вокруг ВБЩЗ

Об этом он накануне заявил в социальных сетях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Скандальная тема с попытками региональных властей добиться закрытия одного из старейших предприятий города Владивостокский бутощебёночный завод вызвала реакцию на разных уровнях общественного мнения, сообщает РИА VladNews.

Вчера глава Владивостока Игорь Пушкарёв в социальных сетях прокомментировал ситуацию с ВБЩЗ, выразив сожаление с невозможностью личного вмешательства в проблему.

«Одной из самых неприятных сторон нахождения под арестом является скованность в действиях. Раньше мне приходилось множество вопросов различного характера решать буквально в «ручном» режиме. Не потому, что команда не справлялась, а потому что скорость решения проблемы при личном участии значительно выше. Сейчас же приходится наблюдать за тем, как во Владивостоке пытаются закрыть одно из старейших предприятий города – Владивостокский бутощебёночный завод. Предприятие, которое работает с 1960 года на благо города и края, предприятие, которое кормит 200 семей и ежегодно платит почти по 200 миллионов налогов, столкнулось с бюрократическим произволом», - написал Игорь Пушкарёв.

Стоит отметить, что мэр не стал акцентировать внимание общественности на конкретных фамилиях, но заявил, что любую проблему можно устранить или решить в том или ином виде.

«Тем людям, которые считают, что можно взять и перечеркнуть жизнь сотен людей из-за своих корыстных целей, просто не место во власти», - сказал градоначальник.

В виду своего отсутствия в городе Игорь Пушкарёв выразил надежду на то, что в ситуацию включится полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, не дав чиновничьему произволу закрыть одно из старейших предприятий Владивостока.

По мнению экспертов, попытка Игоря Пушкарёва обратится к полпреду не случайно. Именно Юрий Трутнев несколько месяцев назад на совместном заседании коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры обратил внимание на излишнее давление надзорных органов на бизнес, тем более на Дальнем Востоке. Позже на этот тезис обратил внимание и Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами дальневосточных регионов, среди которых был и глава Приморья Владимир Миклушевский.

Однако курс, обозначенный Президентом и его полпредом в ДФО судя по всему не был воспринят в серьёз представителями Администрации Приморского края. Как ранее сообщал Vladnews в августе во Владивостоке состоялся митинг работников Владивостокского бутощебёночного завода, чья проблема несколько отличалась от общерегиональной картины. Как ни странно, но она связана именно с давлением надзорных органов со стороны Администрации Приморского края, а именно департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края.

За прошедшие два с половиной года органом исполнительной власти было проведено 6 проверок, по результатам которых было выдано множество предписаний, зачастую дублирующих друг друга и явно направленных не на устранение недочётов.

По мнению руководства ВБЩЗ, главной целью департамента является лишение выданной предприятию в 2014 году лицензии на добычу андезита и последующая его консервация. Это означает, что более 200 работникам придётся искать новое место на бирже труда. Однако подобная трудовая мобильность, конечно же, далека от той, которую имел ввиду Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Тема давления на ВБЩЗ была активно подхвачена в блогосфере.

Журналист Виктор Булавинцев обратил внимание на то, что региональным властям проще не замечать проблем, чем решать их.

«В продолжение вопроса, поднятого при обсуждении новости о конкурсе красоты "Студенческая краса России", который наш губернатор распорядился провести 1 - 7 ноября в Приморье. В частности, была озвучена мысль, что мероприятие нужное и полезное, привлекает народ, мотивирует девушек быть еще прекраснее, способствует повышению их самооценки. У меня вопрос: тот ли это уровень проблем, чтобы ими озаботился сам глава региона? У нас же масса застарелых, наболевших, но нерешаемых проблем в экономике: "Корейские инвесторы на ВЭФ-2017 пожаловались на региональных чиновников, которые часто просто уничтожают на корню любую деловую инициативу" - пишет не абы хто, уважаемое деловое издание "Золотой рог"! А в это время губернатор в газете "Конкурент" уверяет: «Приморье готово встречать инвесторов» – пишет журналист.

«Тут жаловались турфирмы и перевозчики на нехватку бланков для пересечения границы автотранспортом; тут президент уже велит правительству подготовить "дорожную карту" по реконструкции пограничных пунктов пропуска в Сибири и на ДВ, потому как имеющиеся в нынешнем виде лишь позорят страну по сравнению с Китаем; тут коммерсанты жалуются бизнес-омбудсмену Титову на административный прессинг, с конкретными примерами; тут на грани банкротства не одно, не два, множество предприятий, прежде устойчивых и реальных налогоплательщиков! Тут деятельный народ из края норовит свалить куда подальше, - конкурсов красоты им не хватает?».

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