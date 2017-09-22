Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают говорить о достижениях Администрации Владивостока

Акция «Было-Стало» набирает обороты

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

На странице в поддержку Игоря Пушкарёва в социальной сети Фейсбук появилась очередная публикация, посвящённая деятельности его администрации в период с 2000 по 2017 годы. В этот раз сторонники градоначальника отметили достижения в области переселения жителей из аварийного жилья, сообщает РИА VladNews.

В частности, до 2008 года предоставление гражданам, проживавшим в аварийных жилых домах, пригодного для проживания жилья, проводилось только в единичных случаях. Однако с 2014 по 2016 год во Владивостоке были впервые введены в строй 5 новых жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья с общим количеством 169 квартир. Дома построены в поселке Трудовое.

Напомним, акция «Было-Стало» была запущена летом этого года в социальных сетях сторонниками Игоря Пушкарёва, выступающих в поддержку градоначальника. Ранее активисты уже отмечали достижение городской администрации в дорожной отрасли, муниципального транспорта, строительства детских садов и городских скверов. Как отмечают инициаторы акции, они опубликуют материалы по всем сферам жизнедеятельности города, где команды Игоря Пушкарёва добилась значительных успехов.