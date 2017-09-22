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Происшествия

В Приморье 2-летнего малыша насмерть раздавило кухонной плитой

Ребенок играл во дворе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

21 сентября в отделение "скорой помощи" поселка городского типа Липовцы Приморского края доставили тело 2-летнего малыша с сильными ссадинами на спине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК края. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что мальчик играл на территории домовладения, где самостоятельно открыл духовку кухонной газовой плиты. Габаритный предмет бытовой техники упал и придавил ребенка. От телесных повреждений наступила смерть ребенка.

Проведен осмотр места происшествия и по месту жительства потерпевшего, допрошена мать ребенка, назначена медицинская судебная экспертиза, выполняются другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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