Билет в Приморский океанариум вновь можно купить через интернет

А также в кассах увеличен интервал предварительных продаж

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

С сегодняшнего дня возобновлены тестовые интернет-продажи на официальном сайте учреждения. Оплатить покупку можно по ссылке http://primocean.ru/bilety/tickets-online.html или нажав кнопки «Билеты» и «Билеты онлайн», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.

Купленные через интернет билеты дают возможность посетить только экспозиции по полному, без учета льгот, тарифу. Для того, чтобы попасть на выступления морских млекопитающих, следует обращаться в кассы океанариума.

При этом невозможно, оплатив покупку на сайте, докупить в кассах билет на представление; отдельного билета на выступление морских млекопитающих не существует. В Приморском океанариуме действуют тарифы «Экспозиции» и «Экспозиции и дельфинарий».

В кассах с сегодняшнего дня увеличен интервал предварительных продаж. Теперь билеты можно купить за 15 дней до планируемой даты посещения.