Приморье: Розничная торговля показала рост

Оборот увеличился на 4,5% при годовом исчислении инфляции 3,29%

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Оборот розничной торговли в январе-августе 2017 года составил 245,2 миллиарда рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 18,2 миллиарда рублей больше, чем за соответствующий период 2016 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 4,5%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Отметим, инфляция с начала 2017 года составила 1,82%, а в годовом исчислении - 3,29%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 93% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 7%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 56%. За январь-август реализовано непродовольственных товаров на 137,3 миллиарда рублей (106,4% к январю-августу 2016), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 107,9 миллиарда рублей (102,2%).

Объем оборота общественного питания составил 10,9 миллиарда рублей (к январю-августу 2016 – 105,8%).