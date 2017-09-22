Двое несовершеннолетних изнасиловали 17-летнюю девушку в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В среду, 20 сентября, в вечернее время в лесном массиве в районе города Партизанска двое несовершеннолетних 2002 и 2004 годов рождения изнасиловали 17-летнюю девушку, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц».

В настоящее время по делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы установлены лица, совершившие преступление, принимаются меры к их задержанию, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.