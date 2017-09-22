В Приморье два муниципалитета наказали за нарушение законодательства о выборах

В первом случае обошлось предупреждениями, во втором - выписаны штрафы

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В августе в Приморье сразу два муниципалитета наказали за нарушение законодательства о выборах: в обоих случаях Роскомнадзор зафиксировал нарушение пункта 3 статьи 47 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, отмечается, что были нарушены сроки предоставления а теруправление списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие данного закона.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ, мировые судья участков №81 и 57 признали виновными должностных лиц (глав муниципалитетов) и юридических лиц (администрации Сергеевского сельского поселения и городского округа Спасск-Дальний). Администрация Сергеевского сельского поселения и ее глава получили предупреждения, а администрация Спасска-Дальнего и его глава - штрафы на 3 000 и 300 рублей соответственно.