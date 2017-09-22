В Чемпионе состоялся первый в Приморье Семейный Фестиваль Фитнеса

Владивостокцы разных поколений приняли участие в соревнованиях на воде, функциональных состязаниях и танцевальных мастер-классах

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Восьмого сентября в СК Чемпион Гоголя (ВГУЭС) состоялся первый во Владивостоке семейный фестиваль фитнеса – праздник спорта и развлечений для всей семьи. Организаторы привлекли к участию владивостокцев разных поколений, чтобы показать, что фитнесом может заниматься любой вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки, сообщает РИА VladNews.

В мероприятии приняли участие более тысячи человек. На манеже СК Чемпион Гоголя расположилась детская зона с батутами, арт-зоной, детскими соревнованиями и фудкортом. Там же проводились мастер-классы по самым популярным фитнес-направлениям, таким как Zumba Fit, Hot Iron, Hot Iron и многим другим.

Самыми массовыми стали соревнования на воде, в них приняли участие порядка 350 человек от 25 до 52 лет. Мужчины и женщины соревновались в скорости на дистанциях 25 и 50 метров.

Успешно прошли и функциональные состязания. В личных и командных соревнованиях участникам необходимо было выполнить упражнения, включающие элементы тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики и гиревого спорта.

- Фестиваль Фитнеса стал самым масштабным семейным мероприятием для Чемпиона. Ещё несколько лет назад, горожане не очень охотно выбирали соревнования и фитнес в качестве досуга, предпочитая менее активный отдых, - рассказала начальник управления физической культуры и спорта ВГУЭС Александра Зайцева. – На мероприятии мы увидели множество семей, увлеченных здоровым образом жизни. И, конечно, наша задача – поддержать их выбор, отметить результат, наградить и дальше популяризировать фитнес как семейную традицию.