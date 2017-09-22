Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают говорить о достижениях Администрации Владивостока 10:22, 22 сентября Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают говорить о достижениях Администрации Владивостока (Фото)
Игорь Пушкарёв рассчитывает на помощь Юрия Трутнева в решение проблемы вокруг ВБЩЗ 10:17, 22 сентября Игорь Пушкарёв рассчитывает на помощь Юрия Трутнева в решение проблемы вокруг ВБЩЗ
Двое несовершеннолетних изнасиловали 17-летнюю девушку в Приморье 10:10, 22 сентября Двое несовершеннолетних изнасиловали 17-летнюю девушку в Приморье
Новостная лента
Сентябрь, 22 пятница
10:53
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
10:53
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
10:46
Приморье: Розничная торговля показала рост
10:34
В Приморье на вокзале задержан очередной пьяный наркоман
10:22
Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают говорить о достижениях Администрации Владивостока Фото
10:21
В Приморье 2-летнего малыша насмерть раздавило кухонной плитой
10:17
Игорь Пушкарёв рассчитывает на помощь Юрия Трутнева в решение проблемы вокруг ВБЩЗ
10:10
Двое несовершеннолетних изнасиловали 17-летнюю девушку в Приморье
09:59
В Приморье два муниципалитета наказали за нарушение законодательства о выборах
09:46
В Чемпионе состоялся первый в Приморье Семейный Фестиваль Фитнеса Фото
09:33
​Крупное лесозаготовительное предприятие Приморья не прошло экологическую экспертизу
09:21
Прощание с погибшим в автокатастрофе студентом ДВФУ состоится сегодня в Уссурийске
09:09
У почти трех сотен приморцев поинтересуются, сколько детей они хотят иметь
08:57
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, три – раньше времени
08:52
Приморцу грозит пять тюрьмы за угон велосипеда
08:44
Массовое отключение света пройдет сегодня во Владивостоке Адреса
08:40
10 лет назад во Владивостоке был открыт памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов
08:35
Во Владивостоке вечером ожидается дождь
08:20
В Ленинградской области пьяные школьники убили мужчину
08:01
Жилфонд Владивостока готов к отопительному сезону на 98 %:
07:18
Гороскоп на 22 сентября
06:33
Документальный фильм о редкой птице сняли в Приморье
05:10
Сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
04:35
Мастерам производственного обучения дадут "педагогические" льготы
03:01
В районе перевала Дятлова при загадочных обстоятельствах погиб турист
02:28
На улице Корнилова во Владивостоке ведётся ремонт придомовых дорог Фото
01:09
Приморским муниципалитетам позволят участвовать в патриотическом воспитании молодежи
00:07
В новом бюджете расходы на пенсии будут сокращены на 560 млрд рублей
Сентябрь, 21 четверг
23:26
К Земле летит астероид 2012 ТС 4, который вдвое больше Челябинского метеорита
22:32
Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа
21:18
11 ударов топором по голове не смогли лишить жизни москвича
20:26
На центральной площади Владивостока пройдет генеральная репетиция танцевального флешмоба
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Фоторепортажи

В Чемпионе состоялся первый в Приморье Семейный Фестиваль Фитнеса

Владивостокцы разных поколений приняли участие в соревнованиях на воде, функциональных состязаниях и танцевальных мастер-классах
Фото: Чемпион Фото: Чемпион
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Восьмого сентября в СК Чемпион Гоголя (ВГУЭС) состоялся первый во Владивостоке семейный фестиваль фитнеса – праздник спорта и развлечений для всей семьи. Организаторы привлекли к участию владивостокцев разных поколений, чтобы показать, что фитнесом может заниматься любой вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки, сообщает РИА VladNews.

В мероприятии приняли участие более тысячи человек. На манеже СК Чемпион Гоголя расположилась детская зона с батутами, арт-зоной, детскими соревнованиями и фудкортом. Там же проводились мастер-классы по самым популярным фитнес-направлениям, таким как Zumba Fit, Hot Iron, Hot Iron и многим другим.

Самыми массовыми стали соревнования на воде, в них приняли участие порядка 350 человек от 25 до 52 лет. Мужчины и женщины соревновались в скорости на дистанциях 25 и 50 метров.

Успешно прошли и функциональные состязания. В личных и командных соревнованиях участникам необходимо было выполнить упражнения, включающие элементы тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики и гиревого спорта.

- Фестиваль Фитнеса стал самым масштабным семейным мероприятием для Чемпиона. Ещё несколько лет назад, горожане не очень охотно выбирали соревнования и фитнес в качестве досуга, предпочитая менее активный отдых, - рассказала начальник управления физической культуры и спорта ВГУЭС Александра Зайцева. – На мероприятии мы увидели множество семей, увлеченных здоровым образом жизни. И, конечно, наша задача – поддержать их выбор, отметить результат, наградить и дальше популяризировать фитнес как семейную традицию. 

Автор фоторепортажа: Чемпион

Похожие новости
Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске
13:26, 21 сентября 2017 Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске

Обширную концертную программу посетили гости из ближнего и дальнего зарубежья

Сергей Жигунов: Спасибо за людей, которые живут во Владивостоке
11:16, 18 сентября 2017 Сергей Жигунов: Спасибо за людей, которые живут во Владивостоке

Международный фестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье

Тихоокеанцы почтили память Героя Советского Союза Марии Цукановой
00:33, 15 сентября 2017 Тихоокеанцы почтили память Героя Советского Союза Марии Цукановой

После торжественной части участники митинга возложили цветы к памятнику

Танцоры-колясочники из Приморья показали класс в Петербурге
15:02, 14 сентября 2017 Танцоры-колясочники из Приморья показали класс в Петербурге

Команда заняла третье место в латиноамериканской программе международного чемпионата

В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии
16:22, 13 сентября 2017 В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии

Учёные ответили на актуальные вопросы

Красоты Хасана влюбляют в себя с первого взгляда
13:28, 12 сентября 2017 Красоты Хасана влюбляют в себя с первого взгляда

Фоторепортаж РИА VladNews

Во Владивосток прибыл лайнер «Pacific Venus»
11:38, 10 сентября 2017 Во Владивосток прибыл лайнер «Pacific Venus»

Судно покинет столицу сегодня в 18.00