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Политика и экономика

​Крупное лесозаготовительное предприятие Приморья не прошло экологическую экспертизу

Речь идет об одном из причалов компании
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Крупное лесозаготовительное предприятие Приморья не прошло экологическую экспертизу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора региона. Речь идет об одном из причалов компании в Тернейском районе края.

"Представленная проектная документация не соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду является не допустимым... По результатам рассмотрения представленной документации экспертная комиссия считает не возможной реализацию объекта экспертизы", отмечается в сообщении ведомства, по результатам проведенной экспертизы.

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