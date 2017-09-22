Речь идет об одном из причалов компании

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Крупное лесозаготовительное предприятие Приморья не прошло экологическую экспертизу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора региона. Речь идет об одном из причалов компании в Тернейском районе края.

"Представленная проектная документация не соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду является не допустимым... По результатам рассмотрения представленной документации экспертная комиссия считает не возможной реализацию объекта экспертизы", отмечается в сообщении ведомства, по результатам проведенной экспертизы.