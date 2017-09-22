Прощание с погибшим в автокатастрофе студентом ДВФУ состоится сегодня в Уссурийске

Коллектив студентов, преподавателей и сотрудников ДВФУ скорбит вместе с родными и близкими

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Прощание с погибшим в эавтокатастрофе 20 сентября студентом ДВФУ Эдуардом Ильченко состоится сегодня в Уссурийске в 11:30 у административного корпуса Школы педагогики по адресу: ул. Некрасова, д. 35, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу университета. Напомним, Эдуард Ильченко погиб на 35-м километре автодороги Владивосток-Артем.

"Эдуард был одним из самых активных студентов ДВФУ, возглавлял студенческий совет Школы педагогики в г. Уссурийске, обучался на «хорошо» и «отлично». Он неоднократно становился стипендиатом губернатора Приморского края, участвовал в археологических экспедициях и научных конференциях. За вклад в развитие и продвижение доброго имени университета в 2016 году был удостоен самой престижной вузовской стипендии «За особые заслуги перед ДВФУ».

С первых дней учебы в университете Эдуард включился в активную работу студенческого совета. Ни одно значимое событие в Школе педагогики не обходилось без его участия. Также он выступал организатором интеллектуальных боев, состоял в волонтерском корпусе г. Уссурийска, руководил городской организацией «Российского Союза молодежи».

Прирожденный лидер с обостренным чувством ответственности, умением договариваться с людьми и заряжать их позитивной энергией, отзывчивый, жизнерадостный, полный творческих планов — таким запомнят Эдуарда Ильченко в Дальневосточном федеральном университете.

Коллектив студентов, преподавателей и сотрудников ДВФУ скорбит вместе с родными, близкими и друзьями погибшего", говорится в сообщении ДВФУ.