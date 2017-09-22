Изменения в расписании

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 сентября, пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием,три раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивостока раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс RU-442 авиакомпании ЭйрБриджКарго из Гонконга прибывает в Приморье раньше на 25 минут – в 09.10.

Рейс U6-315 авиакомпании Уральские авиалинии из Екатеринбурга задерживается на 35 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 11.15.

Рейс S7-3210 авиакомпании S7 Airlines из Южно-Сахалинска задерживается на 45 минут и прибывает во Владивосток в 12.40.

Рейс OZ-6578 авиакомпании Asiana airlines из Южно-Сахалинска задерживается на 45 минут и прибывает во Владивосток в 12.40.

Рейс SU-4131 авиакомпании Аэрофлот из Южно-Сахалинска задерживается на 45 минут и прибывает во Владивосток в 12.40.

Рейс ДХ-9230 авиакомпании Восток из Хабаровска задерживается на 30 минут и прибывает во Владивосток в 18.30.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.