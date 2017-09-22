У почти трех сотен приморцев поинтересуются, сколько детей они хотят иметь 09:09, 22 сентября У почти трех сотен приморцев поинтересуются, сколько детей они хотят иметь
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, три – раньше времени 08:57, 22 сентября Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, три – раньше времени
Массовое отключение света пройдет сегодня во Владивостоке 08:44, 22 сентября Массовое отключение света пройдет сегодня во Владивостоке (Адреса)
Новостная лента
Сентябрь, 22 пятница
09:22
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
09:22
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
09:09
У почти трех сотен приморцев поинтересуются, сколько детей они хотят иметь
08:57
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, три – раньше времени
08:52
Приморцу грозит пять тюрьмы за угон велосипеда
08:44
Массовое отключение света пройдет сегодня во Владивостоке Адреса
08:40
10 лет назад во Владивостоке был открыт памятник приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов
08:35
Во Владивостоке вечером ожидается дождь
08:20
В Ленинградской области пьяные школьники убили мужчину
08:01
Жилфонд Владивостока готов к отопительному сезону на 98 %:
07:18
Гороскоп на 22 сентября
06:33
Документальный фильм о редкой птице сняли в Приморье
05:10
Сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
04:35
Мастерам производственного обучения дадут "педагогические" льготы
03:01
В районе перевала Дятлова при загадочных обстоятельствах погиб турист
02:28
На улице Корнилова во Владивостоке ведётся ремонт придомовых дорог Фото
01:09
Приморским муниципалитетам позволят участвовать в патриотическом воспитании молодежи
00:07
В новом бюджете расходы на пенсии будут сокращены на 560 млрд рублей
Сентябрь, 21 четверг
23:26
К Земле летит астероид 2012 ТС 4, который вдвое больше Челябинского метеорита
22:32
Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа
21:18
11 ударов топором по голове не смогли лишить жизни москвича
20:26
На центральной площади Владивостока пройдет генеральная репетиция танцевального флешмоба
19:10
В Санкт-Петербурге трое мужчин внезапно упали замертво
18:32
Китайцы закупились диким женьшенем в Приморье для вывоза в КНР
18:00
Известный мексиканский колдун предсказал для России прекрасное будущее
17:48
Ближайшие выходные в Приморье будут дождливыми и солнечными
17:36
Приморье в пятницу накроют дожди
17:23
Опасный китайский салат не пустили в Приморье
17:14
Большинство граждан считает, что ВЭФ должен проходить во Владивостоке
17:02
Международный Владивостокский марафон доставит проблемы автолюбителям приморской столицы
16:51
Во Владивостоке бесследно исчезла пенсионерка Фото
16:39
Четырех серфингистов, которых чуть не унесло в море, спасли во Владивостоке
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Массовое отключение света пройдет сегодня во Владивостоке

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 сентября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 22, 24, 26, 28Д,

Академика Комарова ул.1, 3, 5, 7, 9,

Александровича ул.6,

Апухтина ул.10, 5, 8, 8Б, 8В,

Бийская ул.18, 24, 26,

Вторая ул.2,

Глинки ул.30,

Гризодубовой ул.100, 101, 103, 43, 45, 47, 57, 71, 90, 98,

Давыдова ул.20А,

Днепровская ул.1, 3,

Зеленая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 6, 8,

Калинина ул.206, 210, 214, 218, 220, 222, 225,

Комитетская ул.38,

Магнитогорская ул.10, 6,

Майкова ул.10А, 2А, 8, 8А,

Мечникова ул.25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62, Минеральная ул.17, 2, 4, 7, 9, 9А,

Океанский пр-кт 87,

Охотская ул.214Б, 28, 3, 4А, 6, 88, 8Г, 8К,

Плещеева ул.2, 3, 5,

Сафонова ул.11, 14, 16, 2,

Светланская ул.117,

Уютная ул.44, 46, 48, 50, 52,

Фанзавод ул.18, 22, 23, 28, 29, 31, 33,

Юности ул.19,

Яблоневая ул.102, 104, 106, 109, 11, 111, 113, 117, 11А, 12, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128А, 129, 13, 131, 132, 137, 139, 14, 143, 145, 147, 15, 16, 17, 1А, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 3А, 40, 41, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 63А, 63Б, 63В, 63Д, 63Е, 64, 65А, 65Б, 65В, 65Д, 66, 66А, 67, 68, 69, 69Г, 71А, 72, 73, 73А, 7А, 8, 82, 84, 9, 92, 9А.

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Похожие новости
Во Владивостоке вечером ожидается дождь
08:35, 22 сентября 2017 Во Владивостоке вечером ожидается дождь

В крае переменная облачность

Жилфонд Владивостока готов к отопительному сезону на 98 %:
08:01, 22 сентября 2017 Жилфонд Владивостока готов к отопительному сезону на 98 %:

Подготовка к зиме в городе идет по графику

Гороскоп на 22 сентября
07:18, 22 сентября 2017 Гороскоп на 22 сентября

В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеко

Документальный фильм о редкой птице сняли в Приморье
06:33, 22 сентября 2017 Документальный фильм о редкой птице сняли в Приморье

В субботу на телеканале «Живая Планета» состоится премьера документального детектива

Мастерам производственного обучения дадут
04:35, 22 сентября 2017 Мастерам производственного обучения дадут "педагогические" льготы

Речь идет о мастерах производственного обучения, преподающих в сельской местности

На улице Корнилова во Владивостоке ведётся ремонт придомовых дорог
02:28, 22 сентября 2017 На улице Корнилова во Владивостоке ведётся ремонт придомовых дорог

Работы по данному адресу плановые и проводятся по просьбам жителей

Приморским муниципалитетам позволят участвовать в патриотическом воспитании молодежи
01:09, 22 сентября 2017 Приморским муниципалитетам позволят участвовать в патриотическом воспитании молодежи

Приморские депутаты внесут такие изменения в соответствующий региональный закон