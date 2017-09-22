Массовое отключение света пройдет сегодня во Владивостоке

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 сентября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 22, 24, 26, 28Д,

Академика Комарова ул.1, 3, 5, 7, 9,

Александровича ул.6,

Апухтина ул.10, 5, 8, 8Б, 8В,

Бийская ул.18, 24, 26,

Вторая ул.2,

Глинки ул.30,

Гризодубовой ул.100, 101, 103, 43, 45, 47, 57, 71, 90, 98,

Давыдова ул.20А,

Днепровская ул.1, 3,

Зеленая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 6, 8,

Калинина ул.206, 210, 214, 218, 220, 222, 225,

Комитетская ул.38,

Магнитогорская ул.10, 6,

Майкова ул.10А, 2А, 8, 8А,

Мечникова ул.25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62, Минеральная ул.17, 2, 4, 7, 9, 9А,

Океанский пр-кт 87,

Охотская ул.214Б, 28, 3, 4А, 6, 88, 8Г, 8К,

Плещеева ул.2, 3, 5,

Сафонова ул.11, 14, 16, 2,

Светланская ул.117,

Уютная ул.44, 46, 48, 50, 52,

Фанзавод ул.18, 22, 23, 28, 29, 31, 33,

Юности ул.19,

Яблоневая ул.102, 104, 106, 109, 11, 111, 113, 117, 11А, 12, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128А, 129, 13, 131, 132, 137, 139, 14, 143, 145, 147, 15, 16, 17, 1А, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 3А, 40, 41, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А, 6, 60, 61, 62, 63, 63А, 63Б, 63В, 63Д, 63Е, 64, 65А, 65Б, 65В, 65Д, 66, 66А, 67, 68, 69, 69Г, 71А, 72, 73, 73А, 7А, 8, 82, 84, 9, 92, 9А.

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.