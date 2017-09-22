Во Владивостоке вечером ожидается дождь

В крае переменная облачность

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+25°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +19…+21°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха +22…+24 °С.



В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер южный слабый до умеренного, вечером до сильного. Температура +21…+23°С.