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Общество

У почти трех сотен приморцев поинтересуются, сколько детей они хотят иметь

Росстат проводит Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

С 19 сентября по 6 октября Росстат проводит Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения - исследование национального масштаба, которое проводится во всех субъектах РФ (выборка 15 тысяч домохозяйств), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат.

В Приморском крае в выборку попали 270 человек (женщины в возрасте 18-44 лет и мужчины в возрасте 18-60 лет). Приморцев опросят по индивидуальному вопроснику. Вся информация конфиденциальна и будет использована исключительно в целях исследования. У интервьюеров, проводящих обследование, будет удостоверения Росстата.

В этом обследовании будет собрана информация, отражающая изменения в репродуктивном поведении населения. Результаты наблюдения будут использованы для оценки эффективности существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер, позволяющих семьям иметь желаемое число детей.

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