В Ленинградской области пьяные школьники убили мужчину

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Подростки насмерть забили безработного мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Инцидент произошел в поселке Назия. Там поздней ночью был обнаружен труп мужчину со множеством ран и ссадин. Погибший оказался безработным местным жителем 1983 года рождения.

Группа ОМВД провела оперативные мероприятия, в хзоде которых удалось выяснить, что причастность к содеянному имеет электрик Нефтеналивного завода, мужчина 1973 года рождения, а также трое девятиклассников. Как удалось выяснить, в эту злополучную ночь во время распития спиртных напитков между подозреваемыми и погибшим завязалась драка. Злоумышленники руками и ногами избили потерпевшего, а после скрылись с места происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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