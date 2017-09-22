Приморцу грозит пять тюрьмы за угон велосипеда

Злоумышленник дал признательные показания

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Уссурийска, который сообщил о краже велосипеда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 7 тысяч 900 рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросил заявителя, возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что злоумышленник похитил велосипед от входа в строительный магазин на улице Горького, когда потерпевший пошел за покупками.

Ориентировка в приметами подозреваемого незамедлительно была направлена всем наружным нарядам.

В ходе розыска инспекторы патрульно-постовой службы задержали 28-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

Похищенный велосипед полицейские обнаружили недалеко от места проживания подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.