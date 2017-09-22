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Общество

Жилфонд Владивостока готов к отопительному сезону на 98 %:

Подготовка к зиме в городе идет по графику
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов подготовлены все муниципальные учреждения образования и культуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На 98 % готов городской жилой фонд. Об этом сообщили вчера, 20 сентября, в ходе заседания штаба по подготовке города к отопительному периоду. Вел заседания начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока Сергей Мерзляков.

Отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно в последних числах октября. В первую очередь тепло поступает в учреждения соцкультбыта и в течение нескольких дней – в квартиры горожан.

Так, первыми к предстоящим холодам стали готовы свыше 250 объектов соцкультбыта, среди которых школы, детские сады и другие учреждения социального назначения. В течение лета в них по заказу администрации Владивостока ремонтировали кровли, инженерные коммуникации, утепляли фасады, проводили опрессовку внутренних систем отопления и другие работы.

В настоящее время завершается подготовка к зиме городского жилого фонда. Из более чем 3 300 многоквартирных домов промыты и отпрессованы свыше 3 200. Отметим, внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. Среди работ, которые обязательны к выполнению, – промывка и опрессовка внутренних систем отопления, которая должна быть выполнена в многоквартирных домах города до начала отопительного периода. На сегодня общая готовность ТСЖ, ЖСК всех районов приморской столицы составляет порядка 90 %.

Готовность тепловых сетей МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» составляет 87 %, теплосетей ОА «Дальневосточная Генерирующая Компания» – 92 %.

В рамках подготовки к отопительному сезону теплоэнергетиками были проведены гидравлические испытания, цель которых – выявить поврежденные участки трубопроводов, на которых высока вероятность возникновения порывов, а затем провести ремонтные работы и устранить эти повреждения.

«Наши энергетики завершили осенние гидравлические испытания магистральных теплотрасс, это обязательный и необходимый этап по подготовке города к предстоящему отопительному сезону, – отметил Алексей Старцев, главный инженер СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». – Мы проверили на прочность более 110,5 километров магистральных трубопроводов, по которым теплоноситель транспортируется в жилые дома, социальные объекты, административные и офисные здания, на предприятия».

Так, с начала года в краевом центре в ходе гидравлических испытаний на теплотрассах специалистами ВПЭС выявлено 846 порывов, из этого числа около 90 % устранено. Сотрудниками ДГК за этот же период в ходе гидравлических испытаний на своих теплосетях выявлено 194 повреждения, из которых порядка 90 % уже устранено. На остальных «слабых» участках сетевики ведут ремонтные работы в ежедневном режиме, в связи с чем продлено отключение горячего водоснабжения на ряде улиц: 50 лет ВЛКСМ, 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Гризодубовой, Добровольского, Сахалинской, Окатовой, Калинина, Кирова, Карбышева, Шошина, Ильичева и других.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключению горячего водоснабжения во время проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ, ведь от этой работы напрямую зависит обеспечение надежным и безаварийным теплоснабжением горожан. Как подчеркнул Алексей Старцев, именно благодаря этой работе вот уже которую зиму подряд городские теплотрассы не подводят во время отопительного сезона.

Помимо плановых ремонтных работ по заказу ВПЭС специалисты подрядных организаций ведут работы по капитальной реконструкции теплотрасс на улице Русской, Народном и Партизанском проспектах. Выполнен капитальный ремонт изношенной теплосети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова.

Готовность муниципальных котельных к предстоящему отопительному сезону составляет 87 %. Готовность сетей водоснабжения и водоотведения ФГУП «Приморский водоканал» – 86 %, объектов АО «Дальневосточной распределительной компании» – 90 %, объектов филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго» – 90 %.

Сергей Мерзляков дал поручение профильным службам завершить подготовку к отопительному сезону своевременно и привести все системы в состояние готовности.

«Наша цель – подготовить краевой центр к предстоящему отопительному сезону своевременно и качественно, – отметил он. – Горожане должны встретить зиму в теплых квартирах, поэтому прошу всех участников штаба сконцентрироваться на работе. До наступления отопительного сезона необходимо завершить подготовку всех объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а кроме этого обеспечить нормативным запасом топлива самостоятельные теплоисточники».

В целом подготовка к предстоящему отопительному сезону во Владивостоке проходит в плановом режиме.

Напомним, прошлый отопительный период в приморской столице прошел в штатном режиме. Труд энергетиков и своевременная подготовка сетей к холодам позволили пройти зиму без серьезных нарушений. Во Владивостоке не было зафиксировано аварий на объектах и системах теплоснабжения, локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно. На все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Учреждения образования и культуры были обеспечены теплом в полном объеме, к многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло подавалось также без перебоев.

Заседания штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостокского городского округа к отопительному сезону 2017-2018 годов проходят еженедельно. Следующее состоится 27 сентября.

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