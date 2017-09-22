Документальный фильм о редкой птице сняли в Приморье

В субботу на телеканале «Живая Планета» состоится премьера документального детектива

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в 10.00 и 20.00 на телеканале «Живая Планета» состоится премьера документального детектива «Разыскивается филин». Он расскажет о редкой птице – рыбном филине, который обитает на Дальнем Востоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края..

По информации авторов картины, снять уникальные видеокадры жизни филина в естественных условиях удалось впервые.

«Съемки проходили летом и зимой 2016 года в Ольгинском районе Приморья. Найти филина сложно, чтобы снять его, пришлось провести в укрытии почти две недели. Качественной видеосъемки птицы в естественных условиях до недавнего времени не существовало вообще», – рассказали они.

Съемки проходили летом и зимой 2016 года в Ольгинском районе Приморья

С помощью орнитолога Сергея Сурмача, главного эксперта в стране по рыбному филину, были расставлены камеры, созданы укрытия. Съемочная группа провела в тайге в общей сложности больше 40 дней.

«Даже орнитолог не мог дать гарантию того, что удастся снять рыбного филина на природе. Но нам удалось получить уникальные кадры: ухаживание, гнездование в лютый мороз, высиживание, выкармливание и воспитание птенца», – добавили создатели фильма.

Справочно: Рыбный филин – вид, находящийся на грани исчезновения. Называется также дальневосточным рыбным филином.

Обитает в лесах Манчжурии, Приамурья и Приморья, Японии. Селится в лесах, в дуплах деревьев, вблизи рек. Питается в основном рыбой. Обычно выхватывает добычу когтями из воды, пикируя на неё, но иногда стоит на мелководье или бродит по перекатам. Рыбные филины активны не только в сумерках, но и днём.