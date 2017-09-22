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Происшествия

В районе перевала Дятлова при загадочных обстоятельствах погиб турист

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: pohod-v-gory.com Фото: pohod-v-gory.com
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В Ивдельском городском округе в районе перевала Дятлова погиб турист, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу следсвтенного комитета Свердловской области. Из-за трудной проходимости местности тело мужчины до сих пор не обнаружено. 

Инцидент произошел накануне, однако обстоятельства случившегося до сих пор неизвестны. Следователи пока не могут добраться до тела погибшего из-за труднодостопности местности, планируется задействовать специальную технику. Только после этого начнутся все необходимые для выяснения обстоятельств мероприятия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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