В районе перевала Дятлова при загадочных обстоятельствах погиб турист

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В Ивдельском городском округе в районе перевала Дятлова погиб турист, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу следсвтенного комитета Свердловской области. Из-за трудной проходимости местности тело мужчины до сих пор не обнаружено.

Инцидент произошел накануне, однако обстоятельства случившегося до сих пор неизвестны. Следователи пока не могут добраться до тела погибшего из-за труднодостопности местности, планируется задействовать специальную технику. Только после этого начнутся все необходимые для выяснения обстоятельств мероприятия.

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