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Общество

Мастерам производственного обучения дадут "педагогические" льготы

Речь идет о мастерах производственного обучения, преподающих в сельской местности
Фото: ЗС ПК Фото: ЗС ПК
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Депутаты законодательного Собрания Приморского края предлагают устранить правовую неопределенность в вопросе предоставления мер социальной поддержки такой категории работников среднего профессионального образования, как мастера производственного обучения и установить для них те же льготы, что и для педагогических работников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

В настоящее время мастерам производственного обучения, проживающим в сельской местности, предоставляется ежемесячная денежная выплата, а педагогическим работникам - компенсация в размере 100% расходов на оплату за пользование жилым помещением, за содержание жилого помещения, за центральное отопление, за освещение.

С 1 января текущего года приказом Минтруда были установлены требования к мастерам производственного обучения как к педагогическим работникам - теперь им необходимо иметь педагогическое образование или пройти обучение по дополнительной профессиональной программе. В связи с этим возникла необходимость установить для них такие же меры социальной поддержки, что и для сельских педагогов. Речь идет о 100%-ной компенсации расходов на оплату за пользование жилым помещением, за содержание жилого помещения, за центральное отопление и освещение.

Предлагаемый депутатами законопроект сохраняет право на получение ежемесячной денежной выплаты за мастерами производственного обучения, вышедшими на пенсию или уволившимися в связи с ликвидацией учреждения, до внесения изменений в краевой закон о социальной поддержке.

"Мастера производственного обучения по сути те же преподаватели, только практической направленности. И, конечно, было несправедливо по отношению к ним, потому что сельские педагоги имели очень хорошие льготы, а эти люди их не имели. Я очень рада, что мы исправляем эту ситуацию. Для того, чтобы профессионалов, мастеров производственного обучения в системе профессионального образования сохранить, эти льготы архиважные", - считает заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Сегодня в Приморье проживает 61 мастер производственного обучения, работающий в сельской местности и получающий меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом 49 человек получают денежную выплату в фиксированном размере на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.

По решению комитета проект закона "О внесении изменения в Закон Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" будет рассмотрен в трех чтениях на очередном заседании краевого парламента.

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