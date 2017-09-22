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Общество

На улице Корнилова во Владивостоке ведётся ремонт придомовых дорог

Работы по данному адресу плановые и проводятся по просьбам жителей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Возле домов № 1 и 3 по улице Корнилова во Владивостоке дорожные рабочие проводят работы по ремонту подъездных путей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь делают новое основание дороги, устанавливают бордюры и готовятся к укладке асфальтобетона.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по данному адресу плановые и проводятся по просьбам жителей. Кроме этого, сейчас подрядные организации по заказу администрации города ведут работы по ремонту подъездных дорог к жилым домам на улице Амурской, 57, Марченко, 15, Башидзе, 10 - 14, Печорской, 2, 4, 4 «а», 6, 8 и 8 «а» и другим.

Отметим, что в приморской столице продолжается ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраивают автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.

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