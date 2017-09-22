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Общество

Приморским муниципалитетам позволят участвовать в патриотическом воспитании молодежи

Приморские депутаты внесут такие изменения в соответствующий региональный закон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

Приморские депутаты внесут изменения в региональный закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

В первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Приморского края "О патриотическом воспитании в Приморском крае" был принят на июльском заседании краевого парламента. С инициативой внести изменения в краевой закон о патриотическом образовании выступила прокуратура региона. В перечень субъектов, участвующих в деятельности по патриотическому воспитанию, были включены органы местного самоуправления края. Кроме того, в действующую редакцию закона добавили новую норму о возможности участия местных органов власти в этой деятельности.

При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет по социальной политике и защите прав граждан внес поправку в статью 9 краевого закона. Как сообщил председатель комитета Игорь Чемерис, депутаты предусмотрели, что финансирование расходов, связанных с реализацией закона о патриотическом воспитании может осуществляться не только за счет средств краевого, но и местных бюджетов, а также иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Изменения позволят муниципалитетам участвовать в софинансировании мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в рамках краевой государственной программы, которая начнет действовать в 2018 году.

По решению комитета проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О патриотическом воспитании в Приморском крае" во втором и третьем чтениях будет рассматриваться на очередном заседании краевого парламента.

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