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Политика и экономика

В новом бюджете расходы на пенсии будут сокращены на 560 млрд рублей

Индексация пенсий в 2018 году
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 22 сентября , РИА Vladnews.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на период 2018-2020 гг отмечается, что расходы по направлению «Развитие пенсионной системы» сократятся на 560 млрд рублей (по сравнению с действующем законе о бюджете). Расходы федерального бюджета на пенсии уже в следующем, 2018 году составят 3,07 трлн рублей. Заметим, в закон бюджета на период 2017-2019 гг было заложено 3,31 трлн рублей. Далее, в 2019 году расходы составят 3,11 трлн рублей (по сравнению с 3,43 трлн рублей). Ну и в 2020 году расходы запланированы в размере 3,2 трлн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В новом проекте бюджета отмечается, что 80% расходов на развитие пенсионной системы – это трансферт Пенсионному фонду России (ПФР). Намечено его сокращение на 264 млрд рублей в 2018 году и в 2019 году он уменьшится на 344 млрд рублей. А вот трансферт в ПФР на выплату социальных пенсий, наоборот, возрастет. Рост отмечается с 4,5% до 4,9%.

До конца текущего месяца документ внесут в Госдуму.

Напомним, 18 сентября министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в планах у российских властей – проведение индексации на 3,7 % в следующем году. По мнению министра, эти меры могут увеличить выплаты.

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