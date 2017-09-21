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Общество

Во Владивостоке произошло 85 ДТП

Всего в столице Приморья зарегистрировано почти 400 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 85 ДТП, 56 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 10 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 8 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 62 автомобиля, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 27 любителей превысить скорость. Остановлено 6 автомобилей, выехавших на полосу встречного движения. Правила парковки нарушили 69 автомобилистов.

29 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 73 пешехода - за переход дороги в неположенном месте.

Всего в среду, 20 сентября, в приморской столице зарегистрировано 373 нарушения ПДД.

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