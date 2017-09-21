Китайцы закупились диким женьшенем в Приморье для вывоза в КНР

Однако контрабанда не удалась

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни пресекли попытку нелегального вывоза в Китай 379 корней дикорастущего женьшеня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ. Известно, что попытку вывезти запрещенный товар тайно, с сокрытием от таможенного контроля, предприняли граждане КНР. Свертки с корнями женьшеня, приобретенного на территории Приморья, они спрятали под рулевой колонкой пассажирского автобуса, следующего в Китай через пункт пропуска «Нижнеленинское» Биробиджанской таможни.

В ходе проведения таможенного досмотра международного пассажирского автобуса тайник был обнаружен сотрудниками ДВОТ. Из тайника изъято 8 полиэтиленовых свертков с женьшенем общим весом более 4,61 килограмма. Стоимость контрабанды, по оценкам экспертов, на черном рынке составляет около 7,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 2261 УК РФ. Проводятся неотложные следственные действия, разыскиваются сообщники.

Санкциястатьи предусматривает наказание на 3-7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.