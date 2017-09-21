«Стоп Матильда»: Баннеры против выхода в широкий прокат картины появились на городских автобусах Владивостока

Страсти вокруг фильма продолжаются

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на городских автобусах появились баннеры, призывающие остановить выход в широкий прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Стоит отметить, что во Владивостоке в ходе 15-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» состоялся эксклюзивный премьерный показ фильма "Матильда". Зрители раскупили билеты заранее.

Напомним, на большой экран фильм "Матильда" выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий общественный резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.