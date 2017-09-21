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Опасный китайский салат не пустили в Приморье

Из-за 616 килограммов зараженной зелени на границе завернули грузовик с овощами
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Россельхознадзором Приморья возвращено в Китай свыше 20 тонн частично заражённой овощной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалистами контрольного поста в поселке Пограничный Приморского края при проверке партии фруктов и овощей из КНР обнаружено, что часть продукции заражена насекомыми, карантинными для РФ - западным цветочным трипсом.

Лабораторные исследования подтвердили, что заражению подверглась часть продукции - 616 килограммов салата латук. В настоящее время грузовик с небезопасной овощной продукцией вернулся обратно в КНР.

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