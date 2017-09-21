В библиотеке «Бук» представят сборник сказок «Полоска к полоске»

Сказки написаны детьми из Владивостока

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 сентября, в 16 часов в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится презентация 1-го тома детских сказок «Полоска к полоске», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 10 сказок для книги написали юные читатели библиотек Владивостока.

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», свои произведения ребята писали в рамках библиотечного проекта «Детское издательство «Совёнок». Проект стартовал в декабре 2013 года и был завершён в марте 2014 года. За это время его руководитель библиотекарь Мария Порваткина провела десять встреч, где юные писатели узнали, как писать сказки и иллюстрировать собственные произведения.

В ходе презентации авторы прочтут свои сказки и расскажут присутствующим, как работали над книгой.

Мероприятие проходит в рамках масштабного празднования Дня тигра. Организаторы – администрация Владивостока, центр «Амурский тигр» при поддержке российской вечерней телепередачи для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Спокойной ночи, малыши!» – приглашают на презентацию всех желающих. Вход свободный.